Лицо погибшего политика Кирилла Стремоусова прикрыли вуалью на церемонии прощания

В Александро-Невском соборе Симферополя проходит прощание с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Лицо погибшего политика спрятано под вуалью.

Гроб во время отпевания решили открыть. Лица при этом не видно – на нем вуаль.

Рядом с гробом выставлены венки, установлена фотография Стремоусова. После отпевания его похоронят на центральном кладбище Абдал.

Напомним, политик погиб 9 ноября в ДТП. Его автомобиль столкнулся с фурой. Водитель Стремоусова попытался избежать столкновения, но не справился с управлением. У госдеятеля остались пятеро детей и беременная жена.

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