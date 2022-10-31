Житель Грачевки рассказал об истерике Анны Большовой на месте смертельного ДТП

У актрисы Анны Большовой случилась истерика после ДТП со смертельным исходом в деревне Грачевка. Об этом сообщил житель населенного пункта Максим Федорин.

По его словам, Большова «на месте аварии сильно кричала, нервничала, переживала, ее успокаивали, истерика была».

Он сообщил, что актриса приобрела дом на окраине деревни примерно четыре года назад. Возле дома есть огород площадью 40 соток, два пруда и баня. Федорин предположил, что после происшествия актриса съехала, по крайней мере, в деревне ее нет.

Напомним, 14 октября Большова наехала на 31-летнюю женщину, пострадавшая умерла на месте. После аварии завели уголовное дело. Жители поселка предполагали, что женщина могла скончаться до ДТП из-за побоев сожителя.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News