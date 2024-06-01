Лицо осунулось и выглядит маленьким: семья Анастасии Заворотнюк открыла гроб на церемонии прощания

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла решение открыть гроб на церемонии прощания, которая проходит 1 июня в Покровском монастыре. Актриса скончалась 30 июня после продолжительной борьбы с раком головного мозга – глиобластомой.

Как кадрах, опубликованных Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, запечатлен открытый гроб белого цвета. В ногах актрисы установлена цветочная композиция из белых цветов.

При этом подойти к открытой части гроба могут только родственники. Пришедшие попрощаться со звездой «Моей прекрасной няни» люди проходят по специально подготовленному сквозному проходу и оставляют цветы.

Присутствующий на церемонии прощания корреспондент NEWS.ru отметил, что артистка выглядит очень худой. Ее лицо с большим количеством посмертного грима осунулось и выглядит маленьким.

Ранее сообщалось, что семья Заворотнюк не планирует открывать гроб. Кроме того, было запрещено вести фото и видеосъемку.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса пять лет боролась с раком мозга, но недуг оказался сильнее. Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище 1 июня.

Проститься с актрисой приехали сатирик Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев и тренер Татьяна Тарасова.

Также сообщалось, что церемонию прощания посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сопровождении жены, фигуристки Натьяны Навки.