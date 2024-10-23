«Лежат рядом, но у нее всего лишь табличка»: на могиле жены Георгия Вицина требуют установить памятник

Умершей 15 лет назад жене актера Георгия Вицина Тамаре призвали установить памятник на могиле. Супруги лежат рядом, но у женщины стоит лишь маленькая табличка с именем.

Подробности сообщает Экспресс газета.

Вицины похоронены на Ваганьковском кладбище. У актера установлена гранитная плита с именем и фото, а у супруги – скромная металлическая табличка, которая с каждым годом наклоняется все сильнее.

Поклонники возмущены этим фактом и требуют установить памятник жене Вицина. «Могилка ухоженная, но Тамаре Федоровне обязательно нужно поставить памятник», «Удивительно. Лежат рядом, но у нее всего лишь табличка», - пишут в Сети.

Интернет-пользователи считают, что вопрос о памятнике нужно адресовать дочери Вициных Наталье. Женщине сейчас за шестьдесят.

«Кто бы мог подумать. Вряд ли Вицин хотел, чтобы с его женой вот так поступили», - удивлены поклонники.

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