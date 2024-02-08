Лежал в домашнем халате: умер основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов

В Москве нашли мертвым 70-летнего основателя группы «Машина времени» Юрия Борзова. Его тело обнаружили в квартире, музыкант был в домашнем халате.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Борзова нашли в девятом часу утра. Он находился в квартире, расположенной в Токмаковом переулке.

Экс-барабанщик группы лежал на полу в халате. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Признаков насильственной смерти не найдено. Настоящую причину установит экспертиза.

Борзов был не только основателем коллектива, но и автором названия группы. Музыка являлась не единственным его занятием, он предпочитал графику и архитектуру.

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