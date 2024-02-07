«Был на каких-то съемках»: мать скончавшегося в 27 лет актера Турутина впервые назвала причину смерти

Мать актера Кирилла Турутина, умершего в 27 лет, назвала причиной смерти несчастный случай на съемках. По словам женщины, там сын получил несовместимую с жизнью травму.

Слова матери приводит РЕН ТВ. Журналисты позвонили ей и впервые узнали некоторые подробности смерти молодого актера.

«Что рассказывать, я сама толком ничего не знаю. Он был на каких-то съемках. Несчастный случай. Травма, несовместимая с жизнью. Он два дня был в коме, и его просто не спасли», - призналась Татьяна Турутина.

Она не сообщила, какую именно травму получил актер.

Напомним, Турутина не стало 18 января. Однако о трагедии рассказали только в феврале.

Ранее мать погибшего актера говорила, что проживала вместе с сыном. Его смерть стала для женщины горем. Она рассказывала только то, что актер два дня был в коме после травмы. Турутин выходил из жизнеугрожающего состояния, но позже все-таки умер.