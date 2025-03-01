Лежал мертвым девять дней: вскрылись подробности кончины актера Хэкмена

Несколько дней назад в округе в США обнаружили тела голливудского актера Джина Хэкмена, его жены Бетси Аракавы и собаки. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза предположил, что звезда фильма «Непрощенный» лежал мертвым девять дней.

Шериф, расследующий смерть артиста, отметил, что следствие изучило данные кардиостимулятора Хэкмена — «последнее событие» на нем было зафиксировано 17 февраля, сообщает CNN.

Патологоанатом предположил, что именно 17 февраля был последним днем жизни артиста.

Пока власти расследуют их смерть, из дома пары было изъято несколько вещей.

Причины смерти 95-летнего Хэкмена и Бетси Аракавы неизвестны. У пары не было никаких внешних травм. Также на месте происшествия не обнаружили признаков преступления, утечки угарного и природного газа.

Звезда Голливуда снимался в кино более 40 лет, сыграв свыше 90 ролей. Среди самых запоминающихся его работ участие в фильмах: «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный».

Напомним, тела скончавшихся супругов были мумифицированы, когда их обнаружили полицейские. Это может говорить о том, что смерть наступила более двух недель назад.