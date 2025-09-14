Легендарный герой-любовник из латиноамериканских сериалов: Эдуардо Серрано скончался от рака легких

Актер Эдуардо Серрано, известный своим амплуа сердцееда-красавчика в латиноамериканских теленовеллах, ушел из жизни. Он страдал от онкологического заболевания, передает Univision.

Серрано скончался еще 11 сентября в Майами. По информации журналистов, у легендарного героя-любовника из латиноамериканских сериалов обнаружили рак легких с метастазами в мозг и еще несколько опухолей.

В августе коллеги Эдуардо объявили сбор средств для покрытия медицинских счетов артиста. Актер проходил курс химиотерапии, однако спасти Серрано не удалось. О трагичном событии сообщила его дочь в социальных сетях.

Карьера латиноамериканского актера стартовала в 1960-х. За все время работы он сыграл в более чем 3000 эпизодах сериалов.

