Легенда 90-х, рейв-диджей Имон Даунс скончался от рака мозга в возрасте 56 лет

От рака мозга скончался легендарный британский диджей, звезда рейвов 1990-х годов Имон Даунс. Музыканту было 56 лет. О его смерти сообщает The Sun.

Печальную новость также подтвердили коллеги артиста.

«С душераздирающей печалью сообщаю миру, что мы потеряли Имона Даунса, преданного мужа, гордого отца и одного из моих самых близких друзей. Вот это действительно больно», — написал в соцсети диджей и продюсер Билли Дэниел Бантер.

В 1991 году Имон Даунс стал одним из основателей группы Liquid. Вместе с ним в проекте участвовал диджей Model. Их композиция «Sweet Harmony» стала хитом и долгое время занимала первые строчки чартов. Последний релиз дуэта был выпущен в 2013 году.

Последние годы жизни артист вместе с супругой и дочерью прожил в Италии. Пять лет назад ему диагностировали онкологическое заболевание. Рак мозга и стал причиной смерти.

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