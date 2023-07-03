Лег спать и не проснулся: умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

Сегодня, 3 июля, стало известно о скоропостижном уходе из жизни внука известного актера Роберта Де Ниро. Леандро на момент смерти было только 19 лет. Печальные новости сообщила его мама в Сети.

Точная причина кончины юноши не уточняется. Известно, что он лег спать, а на утро не проснулся. Близкие шокированы произошедшим и не могут смириться. Мать молодого человека убита горем, а его звездный дедушка не выходит на связь и отказывается от комментариев журналистам.

В блоге дочь Де Ниро обратилась к сыну, назвав его своим «прекрасным милым ангелом». Она призналась, что не знает, как теперь жить без своего ребенка. Однако Дрена осознает, что должна продолжать дышать ради Леандро, так как он бы не хотел, чтобы она утопала в своей скорби.

«Тебя так любили и ценили. Я бы хотела, чтобы любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик», - написала убитая горем мать.

Напомним, что еще совсем недавно в семье актера произошло радостное событие. В 79 лет он вновь стал отцом. Это уже седьмой ребенок Де Ниро. Однако, как отметили врачи, рождение детей от пожилых мужчин иногда может оборачиваться большими проблемами со здоровьем.