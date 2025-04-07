Квартира превратилась в свалку: умершая при пожаре актриса Суворкина жила в катастрофических условиях

Актриса Малого театра Людмила Суворкина скончалась на днях при пожаре в Москве. Станислав Садальский высказался о смерти коллеги и рассказал, что она жила в последние годы в полной нищете.

Садальский учился с Суворкиной в ГИТИСе и был близко с ней знаком. 73-летний артист назвал смерть Людмилы «ужасной», однако и последние годы жизни актрисы нельзя назвать безоблачными.

«Ужасная смерть, раньше было ВТО, которое помогало театральным деятелям… У Суворкиной не было денег оплатить даже за квартиру, отрезали газовую трубу, не было сил вынести мусор, муж умер, сын забыл мать…», — отметил Станислав.

Актер попрощался с коллегой, опубликовав отрывок из фильма «Центровой из поднебесья», сделавший Суворкину знаменитой. В нем Людмила сыграла певицу, а пела за нее Алла Пугачева.

Как сообщает mk.ru, артистка начала жить в катастрофических условиях после смерти мужа около пяти лет назад. Суворкина жаловалась на одиночество и на сына, который ей совсем не помогал. Соседи отмечали, что квартира Людмилы в последнее время превратилась в свалку — отходы она выкидывала прямо в окно, пока один мужчина не согласился ей помогать.

В начале марта артистка потеряла паспорт, а 25 марта ей обрезали газовую трубу. Возможно, причиной пожара стало то, что она решила приготовить себе пищу и разожгла костер.

Напомним, обугленное тело артистки обнаружили спасатели. Она умерла в возрасте 74 лет.