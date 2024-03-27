Квартира, драгоценности и клад в могиле: кому достанется многомиллионное наследство цыганской актрисы Тимофеевой

Цыганская актриса Соня Тимофеева оставила довольно внушительное наследство, и все оно достанется ее сыну и мужу. Мужчины разделят квартиру за 150 миллионов рублей, старинные вещи и драгоценности, которые в ней находятся, а также вдовцу Вячеславу Бобрику может перейти некий клад в могиле.

О том, что Тимофеева скончалась, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Он выпустил программу, посвященную звезде фильма «Цыган», в которой ее супруг рассказал о последних днях ее жизни. Оказалось, что актриса серьезно болела, страдала деменцией. Она почти не ела, из-за чего весила 47 килограммов. Рядом с ней всегда находился Бобрик, поэтому не удивительно, что именно ему Соня завещала самое ценное.

Несмотря на то, что она уже давно нигде не снималась, наследство у нее все равно вышло внушительным. Так, Тимофеева была владелицей элитной недвижимости – пятикомнатной квартиры с видом на Кремль и Охотный ряд. Ее стоимость оценивают в 150 миллионов рублей.

Как отметили в шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия», в самих апартаментам довольно много старинных вещей, дорогих икон и других предметов роскоши. Кроме того, Соня оставила еще и тайное наследство. После ее смерти Бобрик нашел в ящике стола письмо от нее.

«Если ты читаешь это письмо, меня уже нет. Я завещаю тебе самое ценное, что у меня есть — ответ ищи в моей могиле», - завещала актриса.

Ранее Вячеслав Бобрик рассказал, как умирала актриса Соня Тимофеева.