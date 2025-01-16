Курил вейп сутками: 46-летний актер Пол Дэнен умер из-за дыхательной недостаточности

Британский актер Пол Дэнен, наиболее известный по роли Сола Патрика в сериале «Холлиоукс», скоропостижно скончался. У него возникли проблемы с дыхательной системой, передает Daily Mail со ссылкой на менеджмент артиста.

Актер, по данным СМИ, должен был явиться на заседание суда по делу о хранении наркотиков. Однако стало известно о внезапной смерти 46-летнего британца.

Летом прошлого года Пол признался, что у него возникли проблемы со здоровьем из-за пристрастия к вейпам. Ему даже потребовалось искусственное дыхание после того, как у него возникла дыхательная недостаточность.

В течение долгих лет Дэнен курил сигареты, а потом перешел на вейпы. По словам актера, он настолько любил курить электронные устройства, что не расставался с ними ни днем, ни ночью.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериалов «Лексс» и «Холлиокс» Дайан Лэнгон. Ей было 77 лет.