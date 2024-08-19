ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 19 августа 2024, 17:37
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Крест еле виден, табличка на ржавой проволоке: могила актрисы Светланы Данильченко заброшена с 2008 года

Могилу умершей в 2008 году актрисы Светланы Данильченко нашли заброшенной.
Крест еле виден, табличка на ржавой проволоке: могила актрисы Светланы Данильченко заброшена с 2008 года

© Freepik

Могилу актрисы Светланы Данильченко нашли в заброшенном состоянии. Напомним, звезда сериала «Вечный зов» ушла из жизни в 2008 году – с тех пор за захоронением не ухаживают.

На это обратили внимание корреспонденты «России 1». Журналисты программы Андрея Малахова приехали на кладбище в Московской области и нашли могилу в неухоженном виде.

«Полностью укрыта зеленью, крест еле виден из-за кустарника. Даже цветы положить некуда. Крест тоже находится в плачевной состоянии. Табличка закреплена на ржавую проволоку и может упасть», - сообщила журналистка.

На небольшом участке захоронена не только Данильченко, но и ее младший сын – он умер спустя 23 дня после ухода матери.

Журналисты самостоятельно убрали траву и пытались расчистить дорогу к могиле.

По информации соседки, которая знала актрису, долгое время никто не знал место захоронения Данильченко. По ее информации, младший сын знаменитости пил и обижал звезду советского кино, а пенсию тратил на собственные нужды.

Ранее сообщалось о заброшенной могиле Виктора Проскурина, умершего 4 года назад.

Источник фото:Freepik
Источник:Россия 1
Автор:Лилия Караева
Теги:
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