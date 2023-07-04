Краска сошла, появились трещины: вдова забросила могилу Владислава Листьева, выйдя замуж за испанца

Вдова телеведущего и журналиста Владислава Листьева, убитого в 1995 году, перестала появляться на Ваганьковском кладбище и наводить там порядок. Появились слухи, что Альбина Назимова вышла замуж за испанца и покинула Россию.

Могилу Листьева посетили журналисты «Дни.ру». На Ваганьково сообщили, что вдову давно не видели, хотя раньше она часто бывала здесь.

Согласно информации издания, захоронение часто посещают актер Игорь Угольников, телеведущий Александр Любимов. Однако по закону они не имеют право наводить там порядок.

Журналисты отметили, что могила нуждается в уборке: у памятника и ограды сошла краска, образовались трещины, повреждена плита.

Напомним, азербайджанский скульптор Фахраддин Рзаев создал бронзовый памятник Листьеву в виде крылатого ангела, который склонил голову набок. Рукой он прикрыл часть лица. Вид скульптуры утверждала вдова. Известно, что после смерти мужа Назимова вышла замуж за его коллегу Андрея Разбаша, но и он потом скончался.

Ранее мы писали, как выглядит могила умершей жены предпринимателя Сергея Галицкого Виктории. Она умерла, будучи в Испании, где проходила лечение.