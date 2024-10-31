«Предложила развестись, потому что не хотела мучить»: жена звезды «Тайн следствия» больна раком

Жена актера Сергея Барышева призналась, что уже долгое время борется с раком. Рядом с ней постоянно находится муж, который поддерживает ее даже тогда, когда у нее самой опускаются руки. Из-за диагноза Екатерина даже предложила звезде «Тайн следствия» развод, так как не хотела его мучить.

Сергей поделился, что поначалу ему было действительно тяжело. Он потратил много сил и времени, чтобы его супруге стало лучше. Из-за болезни Екатерина даже не смогла родить ребенка от Барышева.

«Я предложила ему развестись, потому что не хотела его мучить», - рассказала жена актера в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Со временем Барышев смирился, что у них с Екатериной не будет общих детей. Поэтому он стал налаживать связь с сыном супруги от предыдущих отношений.

Ранее звезда «Интернов» Александр Ильин вышел на связь после новостей об операции. Сообщалось, что актеру удалили аппендицит.