В Праге умер находившийся в коме с 2020 года актер Йозеф Лауфер

В Праге умер чешский певец, актер и сценарист Дон Хосе Франциско Перес Родригес де Монтань Лауфер, известный под псевдонимом Йозеф Лауфер. Причиной смерти 84-летнего артиста стала остановка сердца.

Смерть Лайфера наступила 20 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Информации о времени прощания и месте похорон не приводится.

Известно также, что в 2020 году актер перенес плановую операцию на сердце и с того момента находился в состоянии искусственной комы на фоне возникших осложнений.

Лауфер родился во Франции и вместе с родителями в 1947 году переехал в Чехословакию. Он начал сниматься в кино с 1964 года, а его музыкальная карьера стартовала в группе Golem в 1968 году.

Ему принесли популярность съемки в телепроектах «Старики на уборке хмеля», «Приключения с голым мальчиком», «Школа грешников», «Эротикон» и другие, сообщает «Российская газета».

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