«Королева крика», актриса Кэтлин Хьюз умерла на 97-м году жизни

Звезда кинематографа 1950-х годов Кэтлин Хьюз (настоящее имя Элизабет Маргарет фон Геркан — прим. «Страсти»), запомнившаяся своим фирменным криком, умерла на 97-м году жизни. О кончине знаменитости рассказал Джон Джиген Гриффин-Атил в социальных сетях.

Хьюз была известна как «королева крика» — актриса в основном играла роль жертвы в различных фильмах. Актриса родилась в 1928 году в Голливуде. Элизабет окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, и уже в 1940-х начала выступать на сцене. Спустя восемь лет подписала контракт с 20th Century Fox.

Артистка снялась в более 60 фильмах. Она появилась в картинах: «Оно пришло из космоса», «Заклинание», «Добыча», «Чертова служба в госпитале МЭШ», сериал «Миссия невыполнима», оригинальный «Перри Мейсон», «Золотой клинок» и других.

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