Композитора Софию Губайдулину кремируют в Германии: подробности

13 марта умерла советский композитор, автор музыки к мультфильму «Маугли» София Губайдулина. Артистку кремируют в Германии, а после прах привезут в Россию.

Источники «БИЗНЕС Online» рассказали, что траурными мероприятиями занимается внук артистки. Композитор сама настаивала на кремации в своем завещании.

София Губайдулина умерла в немецком городе Аппен, где жила в последнее время.

Артистка родилась в Татарской АССР. В детстве поступила в музыкальную школу им. Чайковского. Окончила Казанскую консерватории по классу композиции, затем Московскую консерваторию.

Губайдулина написала музыку к 25 советским картинам, среди которых «Вертикаль», «Маугли», «Человек и его птица», «Чучело» и многим другим.

С 1992 года начала жить в Германии, сохраняя российское гражданство. Композитор постоянно возвращалась на Родину.

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