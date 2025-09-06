Комик и создатель шоу LOL! Кен Флорес умер в 28 лет от передозировки*

28-летний юморист и создатель шоу LatinX и LOL! Кен Флорес умер в результате передозировки наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Тело Флореса обнаружили еще в январе в его доме в Лос-Анджелесе. Изначально сообщалось, что стендапер умер в результате остановки сердца. Однако TMZ ознакомился с новым заключением офиса судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес. В нем говорится, что сердца юмориста остановилось из-за передозировки наркотиками*.

Кен скончался во время гастрольного тура за два дня до выступления, запланированного в Джорджии. Последняя серия шоу LOL! вышла уже после смерти Флореса.

Ранее в возрасте 59 лет умер перенесший ампутацию фронтмен группы Ozone Гари Перес.

