Фронтмен группы Ozone Гари Перес умер в реанимации

В возрасте 59 лет скончался фронтмен гаитянской рок-группы Ozone Гари Перес. Певец умер в реанимации после продолжительной болезни. Об этом сообщил его коллега по группе Zenglen на ее официальной странице в соцсетях.

Гари Дидье Перес был звездой гаитянской поп-музыки и одним из ключевых исполнителей в жанре компа. Он родился в 1956 году в Порт-о-Пренсе и начал свою карьеру в 1980-х годах в группе Zenglen. Позже он добился успеха с проектом Mizik Mizik, а в 1990-х создал собственную группу Ozone.

Мужчина жил в США и развивал сольную карьеру. Он основал студию в Бруклине и сотрудничал с другими исполнителями.

Артист долгое время страдал от диабета и хронической почечной недостаточности, с 2021 года регулярно проходил диализ. Осенью 2023 года он перенес операцию на открытом сердце, а в начале этого года ему ампутировали левую ногу.

