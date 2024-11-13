Когда станет известна точная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN: названы сроки

В течение месяца проведут экспертизу, которая установит точную причину смерти пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, срок проведения химико-токсикологического исследования составит около месяца. Его результаты покажут точную причину смерти пресс-секретаря артиста.

Напомним, Антон Коробков-Землянский умер в ночь на 10 ноября. Медиаменеджер находился в дома, когда почувствовал себя плохо и стал задыхаться. Жена вызвала скорую помощь, однако спасти его не удалось. Антон два года был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022-го работал с Ярославом Дроновым. Похороны состоятся 13 ноября на Троекуровском кладбище.

Ярослав Дронов посвятил пресс-секретарю сольный концерт в Липецке. На руках артиста черным маркером были написаны инициалы покойного коллеги и друга «А К-З». Во время выступления певец не смог сдержать слез.