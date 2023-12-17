Кинорежиссер Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни

Умер советский, грузинский, французский кинорежиссер Отар Иоселиани. Ему было 89 лет.

О смерти кинорежиссера рассказал в своем Telegram-канале фотограф и журналист Юрий Рост.

«Ушел Отар Иоселиани великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», — написал он.

Режиссер родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. В 1965 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

В 1962 году он снял короткометражную картину «Апрель», а в 1964 — документальный фильм «Чугун», в котором показал один день работы металлургического завода. Оригинальный режиссерский стиль Иоселиани проявился в короткометражном кино «Листопад», за которое он получил приз ФИПРЕССИ.

С начала 1980-х работает во Франции, где режиссер снял несколько документальных и полнометражных картин.

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