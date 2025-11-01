Кинооператор «Терминатора» Адам Гринберг умер на 90-м году жизни

В Лос-Анджелесе на 90-м году жизни скончался номинированный на премию «Оскар» кинооператор Адам Гринберг.

Дочь кинооператора Нета рассказала изданию Ynet, что отец ушел из жизни 31 октября. По ее словам, Гринберг «оставил после себя огромный след и пустоту не только в кинематографе, но и в семье».

Адам Гринберг родился в Кракове, но его детство прошло в Израиле. Карьера кинооператора в Голливуде началась в 1980 году. Он работал над многими культовыми фильмами, включая две части «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером, «Трое мужчин и младенец», «Тернер и Хуч» и «Привидение» с Патриком Суэйзи.

12 лет назад оператор объяснил завершение своей карьеры усталостью от изнуряющих съемок — из-за них последние 30 лет Гринберг спал по три часа в сутки. Он также отмечал, что с возрастом стал получать меньше интересных предложений о работе.

