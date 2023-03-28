Хотели похоронить как «неизвестного гастарбайтера»: новые детали смерти актера Арсена Суховского

В середине января текущего года стало известно и трагической гибели юного актера Арсена Суховского. 18-летнюю звезду фильма «Недетский дом» ударило током на строительной площадке в подмосковном Одинцово. О смерти партнера Ивана Охлобыстина по съемкам, как выяснилось, рассказали не сразу. Изначально рабочие хотели скрыть факт кончины артиста от его приемной матери - кинопродюсера Юлианны Медведевой.

Издание mk.ru узнало, что Арсен устроился на работу сторожем, так как ему было нечем платить за съемную квартиру, а просить деньги у родителей он не хотел. Трудоустройство было не официальным, а по устной договоренности. По признанию его матери, она разговаривала с сыном за несколько часов до трагедии. Он должен был получить расчет, после чего вылетать к ней в Краснодар. Вот только работодатель попросил юного сторожа еще и прислать фото со счетчиков на трансформаторной будке. Он попрощался с Юлианной и пошел на стройку, где и скончался. Эксперты установили, что Суховского ударило током, когда он даже не успел еще даже коснуться будки.

Двое суток актер лежал мертвый, пока его отсутствие не стало волновать начальника. Он приехал, увидел труп и понял, что у него могут быть большие проблемы, поэтому захотел скрыть смерть.

«Насколько мне известно, работодатель хотел его похоронить как неизвестного гастарбайтера. К счастью, его коллега поднял шумиху. Спустя два дня после гибели Арсена мне позвонил его напарник. Взрослый мужчина плакал в трубку, не мог сказать, что случилось с моим сыном. Я спросила: он живой? Он сказал «нет», и все стало понятно», - рассказала Юлианна Медведева.

После гибели Арсена было возбуждено уголовное дело, а обвинения предъявили учредителю организации, которая наняла Суховского. Мать Арсена собирается добиться справедливости и наказания для людей, из-за которых погиб ее сын.

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