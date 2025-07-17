«Хотел защищать семью и страну»: жена тренера Поветкина раскрыла подробности его гибели в Африке

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров собирался вернуться в зону специальной военной операции, но не успел. Он погиб при выполнении боевого задания в Африке. Об этом рассказала его жена Жанна в беседе с ИА Регнум.

Супруга погибшего Нестерова призналась, что после возвращения из Африки он хотел пойти на СВО. По словам женщины, ее муж всегда стремился защищать Родину.

«Он всегда хотел быть на СВО и вернуться на СВО. Он хотел защищать свою семью и страну», - поделилась Жанна Нестерова.

На данный момент дата похорон бойца неизвестна. Жена Игоря Нестерова рассказала, что прощание пройдет в Чехове.

Отметим, что Нестеров был очень близок с Александром Поветкиным. Узнав о смерти друга, спортсмен написал в социальной сети: «Покойся с миром, Кабан».

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