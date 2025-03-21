Экс-домработница Киркорова рассказала, что Бедрос не отвечал ей с нового года

Бывшая домработница Филиппа Киркорова Люся, которая когда-то работала и с Аллой Пугачевой, пришла проводить в последний путь Бедроса Киркорова. Перед началом церемонии в Храме Христа Спасителя она сказала несколько слов о покойном исполнителе.

Люся заявила, что в семье Бедроса царила хорошая атмосфера, передает mk.ru. Сын и отец любили друг друга. Филипп обеспечивал родителя всем необходимым.

Какое-то время Люся поддерживала связь с Бедросом, но после новогодних праздников он перестал отвечать. Бывшая домработница любила поговорить с отцом Филиппа.

«Я ему звонила, но он трубки не брал. Возможно, уже плохо себя чувствовал. Хотя поговорить с ним всегда было интересно. Бедрос был очень-очень умным и очень много знал: о чем ни спроси — на все ответит», — рассказала женщина.

Ранее Филипп Киркоров рассказал про перстень, который отец передал ему перед смертью. Корреспондент сайта «Страсти», посетивший церемонию прощания, узнал подробности истории.