Хоронили в закрытой одежде и с покрытым лицом: в Петербурге простились с погибшей от лап медведя дрессировщицей

В Санкт-Петербурге похоронили 50-летнюю дрессировщицу Алену Маслянову. В гробу она лежала в закрытой одежде и с покрытым лицом.

Подробности сообщила «Фонтанка».

Похороны состоялись 16 июля в поселке Песочный в Парголово. На прощание пришли не только родные Масляновой, но и коллеги по цирковой деятельности – присутствовали десятки человек.

Погибшую провожали словами: «Видишь, Бог послал на тебя священное животное — медведя».

Напомним, Маслянова умерла 11 июля. Сын дрессировщицы рассказывал, что она шла кормить животных ужином, но медведь набросился на Алену, артистка погибла от полученных травм.

О том, что погибшая является известной дрессировщицей, стало известно не сразу. Также сообщалось, что в вольере, расположенном на дачном участке, находились два медведя, один из них вырвался. Однако усыпить пришлось обоих животных.