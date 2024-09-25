«Казалось, прекрасная семья, а тут непримиримые противоречия»: могила Нонны Мордюковой разорена

Племянница актрисы Нонны Мордюковой Юлия Харламова заявила, что могила знаменитости «разорена». По ее словам, родственники артистки занимаются разделом недвижимости и захоронений.

Подробности приводит mk.ru.

«Не сейчас все началось. К сожалению, итог такой. Могила Нонны Мордюковой разорена. Это факт. У меня ощущение, что мои родственники просто не уважают свою великую родственницу, которую им дал Бог и они должны были бы гордиться и наслаждаться этим, искать у себя какие-то гены великой актрисы, но они занимаются дележкой недвижимости, дележкой могил», - сообщила Харламова.

Племянница актрисы предположила, почему так происходит. Она обвинила во всем сестру.

«Смешно то, что это только из-за желания моей сестры обладать, быть ответственной за эту могилу в обход живого внука, вдовы сына Нонны. Ненормальное желание. Обладать и все», - сказала Харламова.

Также племянница актрисы рассказала, как вели себя родственники, когда Нонна сломала обе руки.

«Это было как в сказке. Нонна Викторовна пригласила трех сестер. Она сломала две руки и оказалась совершенно беспомощной в этой трехкомнатной квартире», - начала Юлия.

Мордюкова, собрав сестер, спросила, кто будет жить с ней. Одна сказала, что у нее внучка. Вторая объяснила, что нет здоровья.

«Как Нонны не стало, начались высказывания… Мне казалось, что у меня прекрасная семья, а тут оказалось, что действительно непримиримые противоречия», - заключила племянница.

Ранее сообщалось, что в могилу Мордюковой подхоронили прах сестры.