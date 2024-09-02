«Могила превратилась в коммунальную квартиру»: к Нонне Мордюковой тайно подхоронили прах ее сестры

Родные актрисы Нонны Мордюковой возмущены похоронами сестры знаменитости Татьяны. Как оказалось, ее прах разместили в могиле артистки, хотя сама она хотела быть упокоена только с сыном.

Младшая дочь Татьяны Мордюковой заявила, что ее не подпускали к похоронам, хотя она была готова взять на себя организацию и все финансовые вопросы. Сестра Ирина просто поставила ее перед фактом, заявив, что мать не хотела ее видеть.

«Мне Ирина сказала: «Тебе мама не говорила, что хочет быть похоронена у Нонны? А мне говорила!». А мне даже не сообщили о смерти, позвонил лишь координатор. Сестра знала о смерти с 8 утра, а мне только в 11 сказали», - рассказала Юлия Харламова в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

Против того, чтобы с Мордюковой была сестра, выступил и ее внук Владимир Тихонов. Как и Юлия, он считает, что должно быть перезахоронение.

«Ее [Нонны Мордюковой] могила превратилась в коммунальную квартиру», - отметил Тихонов.

Ранее племянница Нонны Мордюковой заявила, что семья актрисы разругалась после ее смерти.