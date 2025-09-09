«Какой жуткий конец»: Садальский ужаснулся состоянием могилы сгоревшей заживо актрисы Суворкиной

В апреле 2025 года скончалась при пожаре актриса Малого театра Людмила Суворкина. Актер Станислав Садальский побывал на могиле коллеги спустя почти полгода и ужаснулся состоянию, в котором находится место захоронения.

Фотографию могилы Суворкиной Садальский показал в своем личном блоге. На кадрах видно, что место захоронение выглядит неухоженно: оно поросло сухой травой, и на нем нет креста, виднеется только белая табличка.

«Какой жуткий конец … преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина», — написал артист.

Станислав отметил, что сотни актеров живут так же, как Суворкина — «нищенствуют и спиваются». Садальский напомнил о мерах поддержки театральных пенсионеров, которые прикреплялись к больницам, и у них были свои дома престарелых. Сейчас же, по мнению кинозвезды, они «брошены на произвол судьбы».

Людмила Суворкина получила известность, исполнив роль певицы Нины Челноковой в фильме «Центровой из поднебесья». Также появилась в картинах: «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».

Напомним, тело Суворкиной обнаружили в ее квартире в Москве после пожара. Позже выяснилось, что сын просил ее переписать жилье на него. Из-за этого у родственников испортились отношения.