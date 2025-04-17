«Всячески давил и угрожал»: сын сгоревшей заживо актрисы Суворкиной хотел получить ее квартиру

Умершая в пожаре актриса Людмила Суворкина была в депрессии и пыталась наладить отношения с сыном, который требовал от нее переписать на него роскошную квартиру. В программе «Ты не поверишь!» рассказали о судьбе звезды кино, которая в конце жизни осталась одинокой среди мусора и мух.

Женщина была замужем за режиссером Владимиром Губановым и родила от него сына Никиту. Соседи говорят, что в свое время супруги любили развлекаться и выпивали, могли даже водить машину в состоянии алкогольного опьянения. Дома установили камин, который пугал других жителей дома. Они волновались, что в любой момент может произойти пожар.

Черная полоса в жизни актрисы началась после 2010 года. Тогда ее перестали звать в кино, работы не было. А сын Никита хотел, чтобы квартиру переписали на него.

«Родители отказывались покидать центр столицы, к которому привыкли. Конфликты по этому поводу не прекращались. После смерти отца он с матерью говорил только о квартире, всячески давил на Людмилу, даже угрожал, но она оставалась непреклонной», – отмечают соседи.

В 2015 году у Людмилы умер супруг. В одиночестве она стала выпивать, выбрасывала мусор из окна, а после жалоб соседей стала сжигать в камине. Сын тоже забыл про мать. Когда ей отключили электричество, она обращалась к соседям, чтобы хотя бы зарядить телефон.

«Едва телефон включился, она тут же стала звонить сыну. Но он не брал трубку — принципиально. Он общался, только когда ему звонили с других номеров. А бедная женщина металась по моей прихожей, без конца набирая его номер и вслушиваясь в гудки. Потом разрыдалась и ушла», – вспоминала соседка.

Звезда в какой-то момент перестала выходить на улицу, квартира превратилась в свалку. Работники управляющей компании рассказали, что были там зимой – увидели рой мух, тараканов и сильный запах.

5 апреля в квартире случился пожар. Говорят, именно из-за камина. Актриса умерла. Сын сутки был на допросе у полицейских, и попал в квартиру только на следующий день.

Ранее мы писали о том, что Малахов навестил ставшую монахиней актрису Васильеву, которая ходит с палочкой.