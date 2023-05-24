«Как же так»: убитая горем Диана Гурцкая произнесла мужу последние слова

Певица Диана Гурцая 24 мая простилась с мужем, 46-летним Петром Кучеренко. Стоя у гроба с телом супруга, вдова произнесла последние слова.

Отпевание состоялось в соборе в Елохово. Затем гроб отвезли в траурный зал на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида длилась два часа.

Когда певицу подвели к гробу мужа, Гурцкая произнесла: «Петя, Петя, любимый, как же так, как же так…». Слова артистки приводит сайт mk.ru.

О том, что супруг был «ее миром, ее вселенной», ранее говорила певица Алена Кравец. Она рассказала изданию «7Дней.ru», как Гурцкая встретила новость о смерти мужа.

По ее словам, Гурцкая «кричала так, что могли лопнуть барабанные перепонки». Прощание с супругом 24 мая – «страшный и тяжелый день» для артистки, добавила она.

Ранее сообщалось, что Кучеренко не хотел лететь в командировку на Кубу. По некоторой информации, ему стало очень плохо после перелета туда. Чиновник все время провел в гостиничном номере. Во время обратного рейса у него «разорвалась аорта».