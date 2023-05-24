Совсем плохо ему стало на Кубе: друзья рассказали печальные подробности смерти мужа Дианы Гурцкой

Муж певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко пытался избежать командировки на Кубу, но не лететь не получилось. По-настоящему плохо чиновнику стало после перелета туда.

Подробности сообщил журналист Роман Супер* (признан иноагентом на территории РФ) со ссылкой на друзей погибшего.

«Друзья Пети рассказали, что он всеми силами пытался не лететь в эту последнюю в его жизни командировку на Кубу… Совсем плохо ему стало уже после перелета туда», - поделился журналист.

По его информации, Кучеренко провел все командировочные дни в отеле. Во время обратного рейса в Москву у мужа певицы «разорвалась аорта».

Ранее знакомая Кучеренко певица Анна Калашникова сообщила, что перед смертью он пережил сильный стресс. Чиновник плохо спал, а чтобы наладить сон, пил успокоительные. Также известно, что он дважды перенес коронавирус – болезнь могла дать осложнения на сердце.

Напомним, супруг Гурцкой умер 20 мая в самолете. В тот же день было опубликовано фото российской делегации, на котором Кучеренко позировал вместе с коллегами у Гаванского университета. Этот снимок стал последним в его жизни.