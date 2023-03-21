«Как же так…»: сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

В семье Софии Ротару произошла трагедия. Сын певицы вышел на связь с подписчиками и сообщил о смерти одной из любимых женщин. Он до сих пор не может поверить в произошедшее. Видимо, она ушла из жизни скоропостижно.

В личном блоге Руслан Евдокименко рассказал, что у него скончалась теща Людмила Белоусова. Ей был 71 год и до дня рождения она не дожила всего пару недель. Сын артистки опубликовал черно-белую фотографию матери супруги и написал: «Люся, ну как же так… 30.03.1951-17.03.2023».

Напомним, что с 2022 года семья Софии Ротару находится под постоянным наблюдением общественности из-за своих политических взглядов. Сын и внук певицы даже едва избежали уголовного наказания, перебираясь через границу Украины и Молдавии на лодке. В итоге пограничники их все же отпустили, и сейчас они благополучно живут в Европе. Наследник Ротару заявил, что был вынужден уехать из страны, чтобы начать новую жизнь.

Не менее скандальной сейчас является и внучка Ротару. Модель уже долгое время живет в США и ни в чем себе не отказывает. Однако в конце года она подверглась сильной травле в Сети после использования в блоге русского языка. Критика полилась со всех сторон, и вмешаться пришлось даже знаменитой бабушке Софии. Она провела беседу с ней и попросила впредь писать в Интернете на нейтральном языке – английском. Тем более, что внучка певицы знает его в совершенстве.

Ранее стало известно, что София Ротару теперь отказывается выступать перед публикой даже за миллионы рублей.