Не в силах выходить на сцену: раскрыта правда о состоянии 75-летней Софии Ротару
Калашникова рассказала об отказе Ротару выступать на корпоративе за 7 млн рублей.
Фото: Starface.ru
75-летняя певица София Ротару не в силах выходить на сцену и вынуждена отказываться от корпоративов за 7 млн рублей. В ближайшее время артистку будет невозможно увидеть на сцене.
Певица Анна Калашникова рассказала, что ее друзья приглашали Ротару выступить на корпоративе в ОАЭ.
«Предлагали гонорар – сто тысяч евро. На тот момент это 7 миллионов рублей. Но им сказали, что она не хочет», - поделилась она.
За организацию концертов отвечает сын Ротару Руслан, но он утверждает, что мама не готова выступать ни сейчас, ни в ближайшее время.
Калашникова добавила, что артистка в данный момент «не в настроении» из-за происходящего в мире. По ее информации, Ротару также предлагали корпоративы в декабре, но она «наотрез отказывается».
Ранее сообщалось, что Ротару угодила в скандал из-за внучки. Девушка возмутила общественность своими тратами на жизнь.