Не в силах выходить на сцену: раскрыта правда о состоянии 75-летней Софии Ротару

75-летняя певица София Ротару не в силах выходить на сцену и вынуждена отказываться от корпоративов за 7 млн рублей. В ближайшее время артистку будет невозможно увидеть на сцене.

Певица Анна Калашникова рассказала, что ее друзья приглашали Ротару выступить на корпоративе в ОАЭ.

«Предлагали гонорар – сто тысяч евро. На тот момент это 7 миллионов рублей. Но им сказали, что она не хочет», - поделилась она.

За организацию концертов отвечает сын Ротару Руслан, но он утверждает, что мама не готова выступать ни сейчас, ни в ближайшее время.

Калашникова добавила, что артистка в данный момент «не в настроении» из-за происходящего в мире. По ее информации, Ротару также предлагали корпоративы в декабре, но она «наотрез отказывается».

Ранее сообщалось, что Ротару угодила в скандал из-за внучки. Девушка возмутила общественность своими тратами на жизнь.