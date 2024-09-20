«Как стоял, так и упал»: раскрыты подробности внезапной смерти единственного сына Понаровской

39-летний сын эстрадной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скончался, когда находился в ванной. Вероятной причиной его смерти стал сердечный приступ, рассказала супруга мужчины Анна.

Все произошло накануне вечером. Мужчина был дома с женой и детьми. После ужина домочадцы разошлись по своим комнатам. Энтони любил принимать контрастный душ перед сном и примерно в 23.00 отправился в ванную.

По словам Анны, она знала о водных процедурах и уже не обращала на них внимания. Женщина уснула и проснулась только в пять утра и заметила, что супруга нет рядом. При этом в ванной лилась вода.

«Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается. Я на ноге еще ссадину увидела, наверное, как стоял, так и упал», — приводит слова женщины mk.ru.

Скорее всего, мужчина умер за несколько часов до того, как его обнаружила жена. Предположительно, у него остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности.

Энтони Родд родился во втором браке артистки с джазовым певцом Вейландом Роддом. Супруги развелись после семи лет совместной жизни. Сын звезды работал художником, у него остались двое детей — сын Эрик и дочь Шарлотта.

Ранее Ирина Понаровская рассказала о крупной ссоре с телеведущим Андреем Малаховым. Несмотря на обиды, они смогли помириться, и мужчина даже встал на колени перед артисткой.