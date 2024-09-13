Как пройдут похороны журналиста Николая Сванидзе

Похороны российского тележурналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в узком семейном кругу. Об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Как пояснила Меркачева, похороны журналиста пройдут в закрытом формате — на мероприятии будут присутствовать только самые близкие журналисты. Такое решение приняла семья Сванидзе.

«Просили понять их», — написала она.

Сванидзе пришел на телевидение в 1991 году и первое время был автором закадровых комментариев в передаче «Вести», в дальнейшем сам стал вести различные проекты, среди которых «Подробности», «Контрасты», «Исторический процесс», «Зеркало», «Суд времени». С 1997 по 1998 год он занимал пост председателя ВГТРК. С 2013 по 2022 год Сванидзе работал на радиостанции «Серебряный дождь». До 2022 года он также входил в Совет по правам человека.

О смерти 69-летнего журналиста стало известно накануне. Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел, у него выявили ишемию головного мозга. 11 сентября ему резко стало плохо, но приехавшие медики не смогли помочь телеведущему.

Память журналиста почтили многие звезды шоу-бизнеса. По поводу его смерти высказался и телеведущий Владимир Познер.