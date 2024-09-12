«Мне очень жаль»: Познер высказался о смерти Николая Сванидзе

11 сентября ушел из жизни один из основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Его память почтил журналист Владимир Познер, который заявил, что очень уважал покойного коллегу.

90-летний тележурналист отметил, что плохо знал Сванидзе. Но Познер все же составил мнение о нем и его работе.

«Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», — рассказал Познер в разговоре с 360.ru.

Напомним, Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет. Последние годы журналист серьезно болел, у него выявили ишемию головного мозга. За несколько лет до этого у него случился инсульт — в прошлом году Сванидзе проходил реабилитацию в Россию. В последние два месяца он уже не отвечал на звонки из-за плохого самочувствия. Вечером 11 сентября ему резко стало плохо, но медики не смогли спасти Николая.