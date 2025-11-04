«Как горько»: Николай Цискаридзе сообщил о смерти 76-летнего телеведущего Юрия Николаева

Советский и российский телеведущий, актер Юрий Николаев ушел из жизни. Ему было 76 лет. О случившемся сообщил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

Сегодня стало известно о госпитализации звезды «Утренней почты». СМИ написали, что у Николаева диагностировали тяжелую форму пневмонии.

А вечером на связь вышел приятель телеведущего. Цискаридзе написал у себя в Telegram-канале, что Юрия Александровича не стало. Обстоятельства и детали его кончины пока не раскрываются.

«Юрий Николаев ушел на небеса... Совсем недавно мы в эфире. Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало…Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память», — написал Цискаридзе.

Николаев обратился к врачам 2 дня назад. Он пожаловался на слабость и температуру. В день обращения ему предложили проехать в больницу, но артист отказался.