Уже обращался за помощью к врачам: озвучена причина госпитализации звезды «Утренней почты» Юрия Николаева

Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Выяснилось, что звезде программы «Утренняя почта» диагностировали тяжелую пневмонию. Об этом стало известно mk.ru.

По информации издания, в первый раз Юрий Николаев обратился к врачам 2 ноября с жалобами на слабость. Кроме того, у артиста была температура 37,7, которая не спадала три дня, и пониженная сатурация (процент гемоглобина в крови, насыщенного кислородом — прим. ред.). Однако в тот день 76-летний телеведущий отказался от госпитализации.

4 ноября около полудня состояние экс-ведущего «Утренней почты» снова ухудшилось, температура поднялась до 39,5. Юрий Николаев был доставлен в больницу имени С.С. Юдина из своей квартиры, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, в октябре артист уже попадал в больницу с обострением хронического заболевания легких. Сообщалось, что Юрию Николаеву стало плохо после перенесенного вирусного заболевания — у него появились сильная одышка, кашель и слабость. Тогда состояние знаменитости удалось стабилизировать. Кроме того, год назад его уже госпитализировали с пневмонией. Врачи настоятельно советовали телеведущему отказаться от курения, но тот, как утверждалось, не соблюдал рекомендации и продолжал курить по две пачки сигарет в день.

