Элитная квартира и дача с кабинетом Юрского: какое наследство оставила «баба Шура» Наталья Тенякова

Народная артистка РФ Наталья Тенякова ушла из жизни в возрасте 80 лет. У звезды фильма «Любовь и голуби» осталась элитная квартира в центре Москвы, которая достанется в наследство ее единственной 51-летней дочери Дарье Юрской.

По данным Kp.ru, недвижимость в Гагаринском переулке актриса приобрела еще до 1993 года по просьбе дочери Дарьи, которая хотела жить поближе к школе. Именно наследница Теняковой увидела объявление о продаже квартиры на Арбате. В итоге актриса ради удобства дочери обменяла свою квартиру на Дорогомиловской улице, в доме, построенном для вахтанговцев.

В настоящее время стоимость квадратного метра в районе, где расположена квартира Теняковой, составляет порядка 900 тысяч рублей. Трехкомнатная квартира обойдется примерно в 90 миллионов рублей.

Кроме того, у актрисы остался загородный дом в 50 километрах от Москвы недалеко от Ногинска, где она проживала последние годы. Дачи в этих поселках стоят в среднем 4 миллиона рублей. Известно, что актриса после смерти мужа, актера Сергей Юрского, сохранила нетронутым его рабочий кабинет.

Напомним, Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. У нее остановилось сердце. Актриса прожила в браке с актером Сергеем Юрским 50 лет. Самой известной ее ролью стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Ранее сообщалось, что тело Натальи Теняковой кремируют. Затем прах похоронят в одной могиле с мужем – Сергеем Юрским. Прощание, скорее всего, состоится в пятницу, 20 июня, в Московском художественном театре им. А.П. Чехова.