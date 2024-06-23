Известный таджикский певец Парда Касим умер на 77-м году жизни

21 июня в Душанбе умер известный советский певец, композитор Парда Косимов (Парда Косим). Народный артист Таджикистана скончался от сахарного диабета.

Прах артиста захоронили в столице Таджикистана после кремации 22 июня, пишет Asia-Plus.

Парда Косимов родился в 1947 году в Душанбе. После окончания Республиканской школы культуры и просвещения Ленинского района более 30 лет был вокалистом и художественным руководителем ансамбля песни и танца «Шоди». С 1998 года стал солистом танцевального коллектива «Лола».

Певец исполнял произведения классической и современной таджикской музыки, пел на узбекском, туркменском, арабском, русском и других языках. Он побывал на гастролях в Афганистане, Иране, Йемене, Испании.

Был награжден Орденом Почета и званием Народного артиста Таджикистана.

Ранее умерла известная советская актриса Лала Мнацаканян. Она запомнилась зрителям по ролям в спектаклях: «Слуга двух господ», «Трехгрошевая опера», «Дядя Ваня», «Любовь до гроба» и фильмам «Наш двор», «Смотрите, кто пришел!».