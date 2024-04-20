Известный радиожурналист Денис Иконников умер от рака в возрасте 45 лет

Известный красноярский радиоведущий, журналист и саундпродюсер Денис Иконников умер в возрасте 45 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти журналиста сообщает радио «Красноярск Главный». В некрологе сказано, что Иконников обеспечивал фирменное звучание станции, создал программы «Перезагрузка», «Тихий час», «Трудности перевода» и многие другие.

Как пишет mk.ru, журналист болел раком. По-видимому, болезнь и стала причиной его смерти.

У Иконникова остались жена, сын и трехмесячная дочь.

Прощание с Денисом пройдет в красноярском бюро «Крематорий Закаменский» 22 апреля в 13:00.

Ранее заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни. Недавно актер перенес инсульт и после этого находился в больнице. Его состояние улучшилось, но несколько дней назад у Омельченко случился новый приступ.