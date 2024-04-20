Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скоропостижно скончался на 49-м году жизни

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер 20 апреля на 49-м году жизни. Об этом сообщается в некрологе на сайте Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра.

Недавно актер перенес инсульт и после этого находился в больнице. Его состояние улучшилось, но несколько дней назад у Омельченко случился новый приступ.

«Кроме того, у него были проблемы с сердцем. К сожалению, спасти Юрия не удалось», — рассказал замдиректор театра Ильхам Мамедов Media.az.

Юрий Омельченко родился 7 марта 1976 года в Баку. После окончания Азербайджанского государственного университета культуры и искусств он начал работать Бакинском муниципальном театре. После перешел в Азербайджанский государственный театр юного зрителя. С 1997 года стал артистом Азербайджанского академического русского драматического театра.

Артист сыграл в таких спектаклях как: «Братья Карамазовы», «Вишневый сад», «Женитьба», «Маскарад», «Судьба артиста», «И приходила женщина…» и многих других.

С конца 1990-х начал появляться на экране. Он сыграл в фильмах: «Беспокойство», «Дронго», «Колдун», «Кровавый январь», а также в продолжении «Не бойся, я с тобой!» от 2013 года.

Ранее умер советский и азербайджанский певец, заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов.