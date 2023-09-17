Известный по фильмам «Дюба-дюба» и «Кармен» режиссер Александр Хван скончался в 65 лет

Режиссер Александр Хван, который запомнился зрителям по фильмам «Дюба-дюба» и «Кармен», скончался. Культурный деятель ушел из жизни в 65 лет. О смерти постановщика сообщила его сестра, передает ТАСС.

Журналисты связалась с женщиной после появления в Сети слухов о кончине режиссера. В беседе с ними родственница подтвердила эту информацию.

Также о смерти постановщика высказался его друг Григорий Константинопольский. На странице в одной из социальных сетей он написал, что Хван скончался после продолжительной болезни.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. Спустя 23 года он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Известность к постановщику пришла после выхода на экраны фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым. Эта кинокартина Хвана была достоена приза кинопрессы. Кроме того, она участвовала в нескольких фестивалях.

Ранее стало известно о смерти известного поэта-песенника Николая Добронравова. Муж композитора Александры Пахмутовой ушел из жизни после продолжительной болезни.