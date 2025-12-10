Известны дата и место прощания с сатириком Леонидом Французовым

12 декабря в Москве простятся с умершим от рака писателем-сатириком Леонидом Французовым. Его похоронят в тот же день на Востряковском кладбище.

Как сообщила жена писателя ТАСС, прощание состоится 12 декабря в 10.00 по адресу: Савеловский проезд, д. 10, строение 1. Похороны пройдут на Востряковском кладбище, где покоятся родители Леонида.

Напомним, сценарист «Аншлага» и «Голубого огонька» умер 9 декабря после продолжительной борьбы с раком.

Леонид Французов родился в 1938 году в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. Он писал сценарии для программ: «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок «13 стульев» и «Смехопанорамы». Его работы публиковались в журналах «Огонек», «Крокодил» и других. Монологи Французова звучали в выступлениях Евгения Петросяна, Аркадия Райкина и других известных сатириков.

Ранее в возрасте 55 лет от рака печени умер чешский актер и телеведущий Патрик Хезуцкий.