Известны дата и место похорон актера Игоря Янковского

Стали известны дата прощания и место похорон актера Игоря Янковского. Траурные мероприятия состоятся 30 января.

Подробности сообщили в Telegram-канале Рекламная индустрия России.

Днем 30 января в белом зале Дома Кино пройдет прощание с актером. Оно начнется в 12:00. Актера похоронят на Троекуровском кладбище, на каком участке, не говорится.

Напомним, представитель актерской династии Янковских умер в возрасте 73 лет. Сообщалось, что у него был цирроз печени. 8 января Янковского госпитализировали, но болезнь находилась в терминальной стадии. Актер лежал в реанимации. 26 января Янковский умер – врачи около 30 минут пытались его спасти.

Игорь Янковский был выпускником училища имени Щукина. Служил в театре на Малой Бронной.