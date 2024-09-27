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Опубликовано 27 сентября 2024, 15:52
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Известного 58-летнего актера и телеведущего зарезали в его квартире

Актера и телеведущего Эдуардо Ксола зарезали в его квартире .
Известного 58-летнего актера и телеведущего зарезали в его квартире

© Freepik

Убит американский актер, телеведущий, дизайнер и писатель Эдуардо Ксол. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, артист умер в калифорнийском медицинском центре от ножевого ранения. Его мать подтвердила сведения о его смерти. Шоумена тяжело ранили в его квартире, он вызвал службу спасения, но сохранить его жизнь медикам не удалось.

По подозрению в убийстве арестовали 34-летнего Ричарда Гонсалеса. Детали нападения в настоящий момент неизвестны.

Эдуардо Ксол известен американской аудитории по своей работе над реалити-шоу Extreme Makeover: Home Edition, которое выходило на ABC, и по нескольким теленовеллам.

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Источник:TMZ
Автор:Евгений Медведев
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