Известна причина смерти актера из «Легенды №17» Сергея Генкина: сгорел за месяц

Причиной смерти актера Сергея Генкина, запомнившегося по участию в фильме «Легенда №17», стало онкологические заболевание. Об этом сообщили в окружении деятеля культуры.

Собеседник aif.ru видел Генкина месяц-полтора назад. Мужчина тогда выглядел нормально. Несколько недель назад в окружении артиста узнали, что у него выявили рак, и он находится в тяжелом состоянии.

«Написал его супруге, она сказала, что все сложно. А 17 апреля узнал, что он умер», - рассказал знакомый Сергея.

Сергей Генкин был одним из ведущих актеров Ярославского камерного театра, в котором служил с 2009 года. Параллельно он снимался в кино. Наиболее запоминающейся работой артиста стала роль тренера Бориса Кулагина в «Легенде №17». Помимо этого, Генкин появился в картинах: «МосГаз», «Кодекс чести», «Братаны», «Человек без прошлого», «Высшая мера» и других.

Ранее умер от рака народный артист России и дрессировщик Виктор Кудрявцев. Ему было 74 года.